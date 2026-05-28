「防災気象情報」が５月２８日から新しくなりました。大雨や土砂災害などの特別警報や警報が新たな表示となりますが、実際、大雨による災害の危険が高まった場合、どのように発表されるのでしょうか。（坂上カメラマン）「川が氾濫して住宅街が冠水しています」２０２５年９月２１日。活発な雨雲が重なり、断続的に集中豪雨をもたらす「線状降水帯」が、北海道内で初めて釧路と十勝地方で発生しました。（武田記者）「大量の流木が