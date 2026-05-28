朝乃山左足甲捻挫で大相撲夏場所12日目から休場した幕内朝乃山が、パリ公演（6月13、14日）に参加しないことが28日までに決まった。師匠の高砂親方（元関脇朝赤龍）が明らかにし「患部の腫れがなかなか引かない」と説明。稽古再開の見通しは未定だという。元大関の朝乃山は東前頭10枚目だった夏場所で7勝5敗3休。11日目に負傷し「約4週間の治療期間を要する見込み」と診断されていた。