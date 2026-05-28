西川明さん西川明さん（にしかわ・あきら＝俳優）19日午前5時10分、肺炎のため横浜市の病院で死去、79歳。京都府出身。葬儀は近親者で行った。喪主は妻純子（じゅんこ）さん。73年に劇団民芸に入団し、「アディオス号の歌」や「巨匠」など多くの舞台に出演。映画「血と砂」やテレビドラマ「特捜最前線」にも出演した。