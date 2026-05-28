米大リーグ、ツインズ戦の7回、20号ソロを放ち打球の行方を見つめるホワイトソックス・村上宗隆＝27日、シカゴ（共同）持ち味の逆方向への一発で、大リーグ・ホワイトソックスの村上が早くも20号に到達した。シカゴでのツインズ戦に27日、「2番・指名打者」で出場し、七回に外角低めの直球を左中間へ。コンパクトなスイングながら、飛距離は130メートルを超えた。3度目の3試合連続アーチで、本塁打数はリーグトップタイ。「厳し