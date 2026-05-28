5月26日、石田純一の娘でモデルのすみれがInstagramを更新し、田植えをおこなったことを報告した。農作業で汗を流す様子を公開したが、大胆すぎるファッションがSNSをざわつかせている。すみれは《最高なみんなと田植え本当に本当にありがとう》とつづり、仲間とともに農作業する写真をアップした。「写真にはタレントのローラさんも写っていました。すみれさんとローラさんは、モデル同士ということもあってプライベートで