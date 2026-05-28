日本代表ＭＦ遠藤航（リバプール）が２８日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）と３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて、千葉市内で行われた合宿（３日目）に参加した。２月の試合中に左足を負傷し、戦線を離脱。手術、リハビリを乗り越え、この日から合宿に合流し、全体のメニューを全て消化した。練習後にはコンディションを「問題ないです。基本的にはリハビリも向こうでやっていたし、ここで合流するためにやってき