《ほしのあき？！？！？！》5月27日、あるユーザーがXに投稿したそんなポストが大きな注目を集めている。「このユーザーは、女性向け月刊誌『美ST』編集部によるほしのあきさんのインタビュー動画の切り抜き画像2枚とともに、冒頭の一文を投稿。かつてグラビアアイドルとして一世を風靡したころに比べ、かなり落ち着いた雰囲気に見えたことから、SNSではさまざまな声が寄せられました。28日現時点で1000万回を超えるインプレッシ