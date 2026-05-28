北中米サッカーＷ杯（６月１１日開幕）に挑む日本代表のＦＷ前田大然（２８）が２８日、都内で自叙伝「がむしゃらなぜ俺は、こんなに走るのか――。」（幻冬舎）の発売記念イベントに出席し、セルティックでの今季の活躍を振り返った。前田は今季リーグ戦３６試合に出場し、１４得点６アシストを記録。１６日のプレーオフ最終戦でもゴールを決め、チームの５年連続５６度目の優勝に大きく貢献した。「シーズン序盤はあまり調