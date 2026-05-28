打撃低調のパドレスは本拠地でフィリーズにスイープされて４連敗。２７日（日本時間２８日）の試合も走者を出しながらも決定打が出ず、サンチェスの前にゼロ行進を続け、０―３と零封負けを喫した。辛うじてダイヤモンドバックスと同率で西地区２位に留まっているが、チーム打率は両リーグ最低の２割１分８厘と深刻だ。今回のフィリーズ戦でパドレスがネタにしてしまったのが、スター選手、ブライス・ハーパー内野手（３３）の