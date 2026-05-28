誰もが一度は経験したことのある「ロードトリップ」を題材に、あるカップルに襲い掛かる逃げ場のない悪夢を描くロードホラー映画『PASSENGER』（原題）が、邦題を『パッセンジャー』として、7月10日より日本公開されることが決まった。併せて、本予告映像と日本版ポスタービジュアルが解禁となった。【動画】恐ろしすぎる映画『パッセンジャー』本予告映像メガホンを取るのは、ファンタスティック・フェストでベスト・ホラー賞