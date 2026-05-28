世界的人気グループのメンバーが、“人間シャネル”の異名にふさわしい圧巻の着こなしを披露した――。5月26日、「シャネル」は韓国・ソウルのポンピドゥー・センター・ハンファで「2026年メティエダールコレクション」を開催。昨年12月にアメリカ・ニューヨークで発表されたコレクションの再演となり、G-DRAGON（37）、ティルダ・スウィントン（65）、マリオン・コティヤール（50）、ちゃんみな（27）ら豪華セレブが来場した。な