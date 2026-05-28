2023年に54歳の若さで亡くなった、人気ドラマ『フレンズ』のチャンドラー役で知られるマシュー・ペリーさん。彼のアシスタントで、死の当日、マシューさんにケタミンを投与したケネス・イワマサ被告に、41ヵ月の実刑と罰金1万ドル（約159万円）の判決が言い渡された。【写真】『フレンズ』共演者、マシューさんの写真とともに追悼マシューさんは2023年10月28日、ロサンゼルスの自宅のジャグジーで溺れているところを発見され、