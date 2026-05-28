マーベルコミックスの『アイアンマン』や『スパイダーマン』シリーズなど、数々のヒット作を手がけたアメコミ界の重鎮で、2018年に亡くったスタン・リーが、AIで蘇る。AIオーディオ企業「ElevenLabs」がスタン・リー・ユニバースと契約し、彼の声や肖像が商業利用できるようになった。【写真】ロバート・ダウニー・Jr.、ライアン・レイノルズ、ヒュー・ジャックマンらスタン・リー追悼ショットVarietyによると、スタンさんの