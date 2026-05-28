人気格闘ゲームを実写映画化した『モータルコンバット／ネクストラウンド』に、『ザ・ボーイズ』のカール・アーバン演じるジョニー・ケイジが参戦。シリーズ未経験者を導く“最高の案内人”として、新たな主人公が誕生する。【写真】カール・アーバンが圧倒的熱量で体現新たな主人公ジョニー・ケイジ本作は、人気格闘ゲームを実写映画化した『モータルコンバット』（2021）の続編となるシリーズ最新作。前作から続投するスコ