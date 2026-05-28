『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの映画最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』の日本語吹替版キャスト発表会見が27日に行われ、最強最悪のボス・マックス役の松平健、ミニオンズの新たなボス候補・ドート役の千葉雄大、ドートと恋に落ちるデビー役の鈴木愛理、謎多きモンスター・グーミー役の山寺宏一、個性的なモンスターコンビ・フィリップス役のエース、ハワード役の寺家からなるお笑いコンビ・バッテリィズが登壇した。【