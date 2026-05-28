◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人は２８日、ソフトバンク戦のスタメンを発表した。先発野手は５―１で勝利した２７日の同戦と７人が同じ並びとなった。同日に「７番・右翼」で先発した丸佳浩外野手はこの日ベンチスタートで、佐々木俊輔外野手が「７番・右翼」に入った。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（遊）泉口２（二）吉川３（三）坂本４（一）ダ