ホストクラブの女性客から売掛金を回収するため、風俗店で働くよう客に強く迫り困惑させたとして、ホストの男が逮捕されました。 風営法違反の疑いで逮捕されたのは、名古屋市中区のホストクラブ「Beat Crush Nagoya」のホスト角谷大樹容疑者（24）です。 警察によりますと、角谷容疑者は今年3月、女性客（26）に料金を支払わせる目的で、「別に風俗店で働けるでしょ」「今回20万は最低でも欲しいんだけど」とSNSで