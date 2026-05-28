メ～テレ（名古屋テレビ） トヨタ自動車の中東向け輸出台数が、中東情勢の緊迫化により9割減りました。 トヨタによりますと、4月の日本からの中東向け輸出台数は、前の年の同じ月と比べ91.7パーセント減って2418台でした。 2カ月連続の減少で、中東情勢の緊迫化により物流のルートに影響が出ているということです。 また、4月の世界販売台数は3.1パーセント減って84万9306台でした。 3カ月