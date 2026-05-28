お酒好きの心をくすぐる愛らしいマスコットフィギュアが【ガチャ】に登場！ 動物たちが、とっくりにそっと寄り添う姿が可愛すぎるアイテムで、その佇まいはまるでお酌をしてくれるかのよう。今回は、毎日の晩酌タイムをさらに楽しい時間にしてくれそうな、愛嬌たっぷりのガチャアイテムをご紹介します。 全種類集めたい！「どっこい酒 マスコットフィギュア」 カプセルの中に入っているミニブックには、うさぎやたぬきな