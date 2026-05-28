メ～テレ（名古屋テレビ） 南海トラフ地震などにより津波が予測される三重県熊野市で、高校生が鉄道を利用している際の地震発生を想定した、避難訓練が行なわれました。 訓練は熊野市内を通るJR紀勢線で行われ、熊野青藍高校木本校舎に通う生徒やJR東海の関係者ら、約170人が参加しました。 訓練では紀伊半島沖で地震が発生した想定で、走行中の列車を停止させました。 そして乗っていた生徒らは乗務員の指示に