日本相撲協会は２８日、東京・両国国技館で理事会を開き、伊勢ケ浜部屋の預かりとなっていた旧宮城野部屋の力士らについて、同日付で預かりを解除することを決めたと発表した。決定を受け、伊勢ケ浜部屋の師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が取材に応じ「もともとみんな一つの部屋として頑張っていこうという話をしてましたから。今まで通りに頑張っていきたいと思います」と受け止めを語った。旧宮城野部屋は元幕内・北