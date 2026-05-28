米ドジャース専門メディア「ドジャースウェイ」（ウェブ版）は2026年5月27日、韓国出身キム・ヘソン内野手（27）について「チームはなぜトレードに出さないのか？」と疑問を呈した。 フリーランド昇格で出場減の危機 大リーグ2年目の今季、キムは2度、マイナー降格の危機を回避している。 負傷者リストに入っていたムーキー・ベッツ選手（33）と、キケことエンリケ・ヘルナンデス選手（34）がそれぞれ復帰した際、キムはマイナー