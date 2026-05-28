阪神・高橋遥人投手が２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で先発する。同カードの先発は７年ぶりとなる。前回の対戦は２０１９年６月６日（ＺＯＺＯ）で、先発し、５回５安打２失点と勝ち負けはつかなかった。１年目の２０１８年６月１０日にも同カードで登板し、４回２／３を４安打３失点で敗戦投手となっており、今回勝てばロッテに初勝利となる。「初めて対戦する打者もいると思うので、ストライク先行で試合を作れるように。僕主