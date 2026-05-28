プロゴルファーのタイガー・ウッズが、恋人ヴァネッサ・トランプの乳がんとの闘病生活を支える一方で、特別施設で自らの治療を続けていると報じられている。3月27日に車の横転事故を起こし、DUI(薬物・飲酒の影響下での運転)容疑で逮捕されたことを受け、米国外で治療を受けていた。 【写真】タイガー・ウッズと恋人のラブラブ2ショット スイスの治療センターに入所しているとみられるウッズだが、