1994年の「第19回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞したタレント・上原さくらが27日付でブログを更新し、片頭痛の悩みを告白した。 【写真】悔しい!ぜっかくのビュッフェなのに食べたのは1皿だけ 上原は「先日のランチですが」と題したブログで、「この日はテーブルについてすぐ片頭痛の薬を飲んだのよせっかくビュッフェに来たのに、食事の10分前くらいから突然頭が痛くなっちゃって」と唐突