ポルトガル1部アロウカで33試合に出場した福井太智ポルトガル1部アロウカを率いるバスコ・セアブラ監督が地元メディアのインタビューで同クラブでプレーするMF福井太智を絶賛した。21歳の福井は2024年にポルティモネンセからアロウカに期限付き移籍し、昨年2月に買い取りオプションが行使されて完全移籍へ移行した。中盤センターの定位置を掴んでおり、2年目の今季はリーグ戦33試合に出場して4得点3アシストとキャリアハイのシ