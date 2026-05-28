緊急走行中に渋滞に巻き込まれてしまった⁉ 対向車線も車列が途切れない状態の中、救急車が先に進む方法はあるのか――？【つづきを読む】歩行者は救急車に道を譲らなくても無罪⁉一方で譲らないと違法になる車両も…【驚きの消防法】意外と知らない「119」のリアルを描いた救急医療ドラマ！コミックス１巻絶賛発売中です！〈歩行者は救急車に道を譲らなくても無罪⁉一方で譲らないと違法になる車両