韓国外交部の趙顕（チョ・ヒョン）長官が28日、訪韓しているシンガポールのバラクリシュナン外相との会談で、北朝鮮との対話環境を作るため東南アジア諸国連合（ASEAN）レベルの関心と支援を呼びかけた。シンガポールが北朝鮮と外交チャンネルを維持しているほか、2027年にASEAN議長国を務めることから、南北対話再開に向けた協力を要請したものと分析される。外交部によると、趙長官はこの日外交部でバラクリシュナン外相と会い、