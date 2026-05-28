〈「し、信じられない……」搬送中の救急車が遭遇したある歩行者の“ありえない行動”〉から続く 緊急走行中に渋滞に巻き込まれてしまった⁉ 中央分離帯があり対向車線にもはみ出せない状態の中、救急車が先に進む方法はあるのか――？【第1話から読む】【119番は1回何円？】救急車の不適切利用で無駄になる税金が驚きの金額だった！意外と知らない「119」のリアルを描いた救急医療ドラマ！コミックス１巻、絶賛発