4月25日から日本テレビで放送が始まったばかりの報道番組『追跡取材 news LOG』の雲行きが怪しい。元NHKの看板アナである和久田麻由子（37）をMCに迎え、話題性も十分だったはずが、彼女が逆に足を引っ張っている状況で……。【画像】元NHK「絶対的エース」和久田麻由子アナ（38）の写真を見る◇◇◇2011年にNHKに入局した和久田アナ。岡山放送に配属され、わずか3年で東京アナウンス室に異動。そこからNHKの「絶対的エース