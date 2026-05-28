〈内田梨瑚被告（23）の衝撃わいせつ動画、警部補との不倫も…「旭川女子高生殺害事件」週刊文春スクープまとめ【初公判】〉から続く2024年4月に北海道旭川市で起きた、女子高生が橋から転落させられ殺害された事件。殺人などの罪で起訴された内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が5月25日、旭川地裁で始まった。判決は6月22日に言い渡される予定だ。【画像】「彼女のモンスターぶりがわかる…」内田梨瑚容疑者（21）の驚愕わいせつ