楽天の三木谷浩史オーナー（61）が28日、中日戦が行われるバンテリンドームに姿を現し、練習前にベンチで三木監督、コーチ、選手らを数分間にわたって激励した。チームは借金9でパ・リーグ最下位。交流戦に入ってからもセ・リーグ最下位の中日相手に連敗スタートで苦しい戦いが続いている。取材に応じた石井一久GM（52）は「このチーム状況で下を向いている場合ではない。足元をしっかり見て、一歩一歩階段を上がって、上の