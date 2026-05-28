名古屋地検が入る庁舎名古屋地検は28日、虚偽の捜査資料を作成したなどとして書類送検された愛知県警の警察官2人をいずれも不起訴（起訴猶予）とした。理由を明らかにしていない。県警が4月、虚偽有印公文書作成・同行使容疑で男性警部補（45）を、同作成容疑で部下の男性巡査部長（42）を書類送検していた。2人は捜査4課で暴力団関係の事件捜査を担当していた。警部補は昨年4月、顔写真1枚を関係者に見せて捜査対象者を特定し