沖縄県うるま市の沖縄電力具志川火力発電所（沖縄電力提供）大手電力10社が28日発表した6月使用分（7月請求）の標準家庭向け電気料金は、関西を除く9社が前月に比べて値上がりする。大手都市ガスは全4社が料金を引き上げる。中東情勢の混乱に伴い、燃料となる液化天然ガス（LNG）や原油の輸入価格が上昇したため。電力料金の上昇幅が最も大きいのは沖縄の91円。北海道は67円上がる。関西は燃料費の変動を料金に上乗せできない