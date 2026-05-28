“女子大生は戸惑った。隣のYは平然とブラジャーを外した。ええ？ みんな取っちゃうの？”【衝撃画像】「さいごに胸を見せて」すべてをさらけ出した「田舎の女子大生」の写真を見る【現在は美熟女に⋯】1982年の盛夏、ミスコンの最終審査に選ばれた10人の女子大生。彼女たちが戸惑いを隠せなかった「驚きの選考方法」とは？作家・本橋信宏氏の文庫『歌舞伎町アンダーグラウンド』（新潮社）より一部抜粋してお届けする。