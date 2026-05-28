【ソウル＝藤原聖大】韓国・聯合ニュースによると、２０２４年１２月の戒厳令宣布を巡る韓国前首相の裁判で虚偽の証言をしたとして偽証罪に問われた尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領に対し、ソウル中央地裁は２８日、無罪（求刑・懲役２年）を言い渡した。尹氏は韓悳洙（ハンドクス）前首相の裁判に証人として出席した際、戒厳令宣布の当日に韓氏が建議する前から閣議を開く計画だったという趣旨の虚偽の証言をしたとして起訴