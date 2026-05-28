西武、ロッテの監督を歴任した伊東勤氏（63）が、自身のYouTube「110チャンネル【伊東勤】」を更新。西武の躍進を支える平沢大河内野手（28）の活躍に目を細めた。ロッテ監督時代の2015年ドラフトで1位指名したのが平沢だった。西武に移籍し、ここまでパ・リーグ首位争いをけん引する活躍を見せている。伊東氏は「チームが変わってこれでダメならという覚悟があったと思う。ライオンズで水を得た魚みたいにどんどんいいと