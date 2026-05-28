◇MLBカブス10-4パイレーツ(日本時間28日、PNCパーク)カブスがパイレーツに勝利し、泥沼の10連敗から脱出。鈴木誠也選手も7試合25打席ぶりのヒットを放ち、勝利に貢献しました。日本時間17日のホワイトソックス戦で敗戦した以降、10連敗を喫し暗闇から抜け出せなかったカブス。それでもこの日、初回から満塁のチャンスを作ると、イアン・ハップ選手がツーベースヒットで先制に成功します。しかしその後は点の取り合いとなり、同