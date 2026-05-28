「えちぜん」は、愛知県津島市で30年以上続く和食麺処です。メニューは、刺身・寿司・天ぷらが並ぶ会席料理をはじめ、海鮮丼、そば、かつ丼、天丼、定食、松花堂など種類豊富です。なかでも自慢は、毎朝製麺する“自家製うどん”。三重県産と九州産の小麦粉をブレンドすることで、程よいコシと口あたりの良さを実現し、ツルツル・モチモチ食感に仕上げています。細めで食べやすく、地域に根ざした存在でありたいという思いか