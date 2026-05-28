俳優満島真之介（36）が28日、「美酢割レスキュー隊隊長初出動セレモニー」に登場した。ビネガー飲料「美酢（ミチョ）」で悩みを解決する“ミチョ島隊長”として、事前に寄せられたお悩みに回答。失恋から立ち直りたいというお悩みを受けると「僕も経験しております。けっこう大失恋しております」と明かし「失恋のつらさは時間がたたないと薄くならない。何かと割りたいですね。少しずつ何かと割っていつたら、つらいが解消して