犬が舌を出す理由5つ 犬が舌を出しているからといって、すぐに異常とは限りません。体を冷やしているだけのこともあれば、安心して力が抜けていることもあります。 まずは、よくある理由を順番に見ていきましょう。 1.体温調節をしている 暑い日や運動のあとに、舌を出してハァハァするのは、体の熱を逃がすためです。犬は汗をかきにくいため、舌や口の中の水分を蒸発させることで体温を下げています。 散歩の