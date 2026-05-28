秋田犬さんの可愛すぎる抵抗の様子が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で33万9000回再生を突破し、「ハンドブレーキ効かずw」「手www」「優しい世界」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：病院が大嫌いな秋田犬→名前を呼ばれると、全力拒否をして…わかりやす過ぎる『ぴえん顔』】 病院が大嫌いな秋田犬 TikTokアカウント「reosorariku.3103」の投稿主さんは、『蓮桜(