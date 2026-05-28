1週間ぶりに大好きなお母さんが帰ってきた…！わんこたちの熱烈歓迎の光景がSNSで話題です。これだから犬は…！そう感じさせてくれる投稿には「嬉しくてたまらんよな」「この瞬間、最高に幸せ！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：1週間ぶりに『入院していた母』が帰宅→ドアを開けた瞬間、犬が大喜びして…『やっと会えた！』感動の再会】 お母さんと1週間ぶりの再会 愛が溢れて止まらない…！わ