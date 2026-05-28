スカイマークは5月28日、ボーイング737-8型機の運航を開始した。737MAXシリーズの導入は日本の航空会社として初めて。当面は東京/羽田〜福岡線で運航する。737MAXシリーズは737-800型機の後継となる機材で、スカイマークは737-8型機13機と、超長胴型の737-10型機7機の計20機を発注している。737-8型機の初号機（機体記号：JA738A）は、ボーイングが工場を置く米・シアトルで現地時間4月29日に受領し、5月4日に羽田空港へ到着。慣熟