27日に行われたプロ野球交流戦。ドラゴンズが快勝しました！勝利の秘訣は“メガネ”にあり！ 【写真を見る】ドラゴンズ 交流戦2連勝 ドラフト2位ルーキー･櫻井頼之介(22)がプロ初勝利! CBC若狭アナは勝利の女神!? 【CBCアナウンサー 若狭敬一】27日のニュース終わり、若狭が大急ぎでイーグルス戦が行われているバンテリンドームへ向かい、3年ぶりの実況席へ戻らせていただきました！ 同点