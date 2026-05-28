楽天ステイは、「Rakuten STAY VILLA 箱根強羅」を4月23日に開業した。建物は3棟構成で全20室、いずれも2階建てメゾネットでテラスを含めて100平方メートル超の広さを確保する。客室はA〜Cの3タイプで、Aタイプはテラスから明星ヶ岳を望み、Bタイプの一部はセルフロウリュ対応サウナと水風呂、外気浴スペースを備え、Cタイプの一部は犬2頭まで同宿できるドッグフレンドリールームとして客室専用ドッグランを設ける。室内にはテラス