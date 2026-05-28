全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・赤坂見附のピッツァ店『PIZZERIA Mancini TOKYO』です。【2024年3月OPEN】肩ひじ張らずに本場仕込みのピッツァをゆったり味わうナポリ屈指の窯職人が手がけた、ひと回り大きい特注の薪窯がこの店のシンボル。ピッツァを監修するのは、世界的なピッツァイオーロとして知られる大西誠さんだ。修業時代に出合ったピッツァに衝撃を受けて