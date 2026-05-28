KDDI、アルティウスリンク、Rechoの3社は、AIコンタクトセンターの構築および展開に向けた協業を発表した。2026年度上期に、まずはKDDIグループ内での実証実験を含め、提供を進めていく。 KDDIの通信基盤とRechoの音声AI技術、アルティウスリンクのコンタクトセンター（サポートセンター、コールセンター）の運営ノウハウを連携させる。音声AIによる一次応対と有人対応へのエ