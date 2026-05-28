北海道江別市でパキスタン人が経営する自動車解体会社に放火しようとしたとして３７歳の男が逮捕・送検された事件で、男は単独で火をつけようとしたとみられることがわかりました。５月２８日に送検された千歳市の石井遼太郎容疑者は２月２３日午前１時ごろ、江別市角山にあるパキスタン人が経営する自動車解体会社で、事務所兼住宅に放火しようとした疑いがもたれています。建物への延焼はなく、けが人はいませんでした。警察への