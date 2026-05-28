札幌芸術の森美術館で開催中の画家・藤田嗣治の展覧会の来場者が１万人に達し、会場では記念のセレモニーが開かれました。フランス・パリを拠点に活躍した画家・藤田嗣治の展覧会が、４月２９日から開催中です。５月２８日に１万人目の来場者が訪れ、記念品を受け取りました。（１万人目の来場者）「写真と絵と本当に素晴らしいと思います」（１万人目の来場者）「どうやって白とか、あの細い線とか…教えてほしいですね」会